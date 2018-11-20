Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

Fransa'da Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, “Şuanda Almanya ile (Kaşıkçı cinayeti konusunda) yakın çalışıyoruz. Bilinenler üzerinden çok yakında belirli yaptırım hızlı bir şekilde yaptırım kararı alacağız. Fakat bunun daha ötesine geçmemiz gerektiğine inanıyoruz, çünkü tüm gerçeklerin bilinmesi gerekiyor”dedi.

Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayeti emrinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği sonucuna vardığı iddialarına ilişkin Fransız Bakan, Paris'in Suudi işlerine karışmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

