Fransa’dan teknoloji devi Apple’a soruşturma

Teknoloji devi Apple tarafından eski model iPhone telefonlarının bilerek yavaşlatılıp performansının düşürüldüğünün öğrenilmesi üzerine Paris yargısı “Programlanmış eskitme” sebebiyle ön soruşturma başlattı.

Fransız Programlanmış Eskitmeyi durdurma derneğinin 27 Aralık’taki şikayetleri üzerine açılan soruşturmanın sebebi Apple şirketinin güncellemeler üzerinden eski telefonların performansını düşürüp ve kullanım hayatını kısıtlayıp yeni iPhone satışlarını yükseltmeye çalışması.

Fransa’da 17 Ağustos 2015’ten beri yasak olan “programlanmış eskitme” suçu ile iPhone yasa çıkış tarihinden bu yana Fransa’da sattığı iPhone ‘lar için ceza alabilir.

Öte yandan, 21 Aralık’ta Apple şirketi bilerek telefonların performansını düşürdüğünü açıklamıştı. Apple eski telefon bataryalarının dayanamayacağı dolayısıyla performans düşürerek telefon ömrünü uzatma hedefini gerekçe göstermişti.

Fransa’da daha önce başlatılmış bir diğer soruşturma da Epson yazıcılar içindi.

Özlem Kaplan