Fransa'ya gitmeyi planladıkları gün defnedilecekler

Fransa'da tanışıp 13 Ağustos 2017 tarihinde evlenen 29 yaşındaki Serkan ve 25 yaşındaki Selda Gökkaya çifti, tatil için geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde misafirliğe gittikleri babaanne Güllü Gökkaya ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Acı olayın ardından çiftin, bir gün önce bacayı ve sobayı temizlettirdikleri belirlenirken, soba ve borularına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koydu. Çift ve babaanelerinin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazelerin otopsi işlemleri sürdüğü öğrenilirken ölüm haberiyle yıkılan Gökkaya ailesi ve yakınları büyük hüzün yaşıyor. Taziyeleri kabul eden 6 çocuklu baba Tekin ve anne Elif Gökkaya çifti, olay nedeniyle büyük acı yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklarının Fransa'ya dönme planı yaptıklarını belirten acılı anne ve baba, çiftin pazar günü uçakla Ankara'ya hareket edeceklerini söyledi. Anne ve baba, çocuklarının ilçeden ayrılmayı planladıkları pazar günü defnedeceklerini kaydetti.

Acılı anne Elif Gökkaya, "Yaktın beni oğlum, yaktın beni gelinim. Allah'ım bu acıyı ben yaşadım, kimseye yaşatma" diyerek gözyaşı döktü.

Müzisyen olan baba Tekin Gökkaya ise, oğlunun gurbetçilerin düğünlerinde bağlama ve org çaldığını ifade etti.

Ali Koyuncu