Fransa Başbakanı Manuel Valls’in gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için istifa ettiğini duyurmuştu. Valls’in yerine gelecek isim ise belli oldu. Valls’in ardından başbakanlık görevine İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve oldu. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, “Bernard Cazeneuve’ü Başbakan olarak atadım ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirdim” ifadesini kullandı. 53 yaşındaki Cazeneuve, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yakın bir isim. Bernard Cazeneuve, 2014 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.