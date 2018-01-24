İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın ekonomik stratejisine ilişkin sunum yaptı.

“Burada bulunma nedenim harekete çağrı” diyen Macron, ekonomik sıkıntı, işsizlik gibi sorunlara çarenin “sınırları kapatma” olmadığını ve küreselleşmenin çare olacağını dile getirdi.

“Daha fazla beyne, daha az silaha ihtiyaç var”

Fransa’nın daha iyi rekabet edebilmek için eğitim, yenilik ve gelişime daha fazla bütçe ayıracağını açıklayan Macron, daha fazla eğitimli ve bilgili insani sermayeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Daha fazla beyne, daha az silaha ihtiyaç var” dedi.

Gayrisafi milli hasılanın yüzde 5’ini eğitime ayıracaklarını ve eğitimde kaydedilen gerileme nedeniyle eğitim sisteminde reformlar yapacağını açıklayan Macron, özellikle de genç kadınların eğitimine çok destek olunması gerektiğini vurguladı. Macron, şirketlerin genç kadınların eğitimine mutlak suretle destek vermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Temiz enerji ve çevreci politikanın ihtiyaç olduğunu söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa’nın da bu yönde ilerleyeceğini açıkladı.

“Avrupa başarılı olmadan Fransa’nın başarısı olmaz”

“Fransa’yı Avrupa’nın kalbine geri getireceğiz” diyen Macron, Merkel ile ortak çalışmalarının çok olduğunu ve Avrupa Birliğinin gelişmek için 10 yıllık bir strateji yürütmesi gerektiğini vurguladı. Macron, “27 ülke birden anlaşamaz, yeni bir metot geliştirmemiz gerekiyor. İlerlemek isteyenler istemeyenlerce engellenmemeli, kapılar her zaman açık” diye konuştu.

“Her şey ekonomik büyüme değil”

Ekonomik büyümenin sorunları çözmeye yeterli olmadığını söyleyen Macron, “Dünyadaki sorunların çözümü için ekonomik büyüme yeterli değil” dedi.

Terör sorununun da ekonomik, eğitimsel ve iklim sorununa bağlı olduğunu ifade eden Macron, terörden temizlenen bölgelerin iktisadi sorunlarının yanı sıra eğitim ihtiyacının ve iklim sorununun çözülmemesinin bölgede terörün tekrar türemesine sebebiyet verdiğini söyledi.

Özlem Kaplan

