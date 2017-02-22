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Fransız Elyne, Müslümanlığı seçti ismi ‘Elif’ oldu

Elbistanlı Ahmet Özdemir isimli gençle evlilik hazırlığı yapan Fransız Elyne Marsot (19), Elbistan Müftülüğünde düzenlen törenle Müslüman olarak 'Elif' ismini aldı. Marsot, kelime-i şehadet getirdikten sonra kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öperek alnına koymayı unutmadı.

Fransız Elyne, Müslümanlığı seçti ismi Elif oldu

22 Şubat 2017 13:54

Fransa’nın Belford kentinde yaşayan ve orada çalışan Elbistanlı Ali Özdemir (20) ile kuaförlük yapan 19 yaşındaki Elyne Marsot, bir süre önce tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan gençler, Fransa’da yapılan nişanın ardından Elbistan’da yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için ilçeye geldi. Nişanlı çift, burada aile ziyaretleri gerçekleştirdi. Fransız gelin adayı Elyne Marsot, nişanlısının ve akrabalarının da teşviki ile düğün hazırlıkları için tekrar Fransa’ya dönmeden önce Elbistan Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat etti. Marsot’un müracaatı ve isteği üzerine Elbistan Müftü Vekili Ayhan Elmadağ ve diğer görevlilerin katılımı ile ihtida töreni düzenlendi.

İhtida töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Müftü Vekili Elmadağ, Müslümanlığı seçen Elyne’e İslam dini hakkında bilgiler verdi. Müftü Vekili Elmadağ’ın anlattıkları bilgiler, çok az Türkçe bilen Elyne’e nişanlısı tarafından Fransızcaya tercüme edildi. Müftü Vekili Elmadağ, İslamiyet’le ilgili bilgilerin ardından Elyne’den söylediklerini tekrarlamasını istedi.

Elyne, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Vekili Elmadağ, Müslümanlığı seçen ve Elif ismini alan Fransız gelin adayına ihtida belgesi ile Kuran-ı Kerim hediye etti.

Nişanlısının Müslümanlığı seçmesine sevindiğini belirten Ahmet Özdemir, “Elyne ile Fransa’da tanıştık. Evlenmeye karar verdik. Memleketime gelerek Elbistan Müftülüğüne nişanlımın Müslüman olması için müracaat ettik. Bugün de tören düzenlendi. Nişanlım Elyne, Müslümanlığı seçti. O da ben de bu kararından dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu yaz da düğün yapacağız. İsminin de Kur’an-ı Kerim'in ilk harfi olan Elif olmasını uygun buldu. Çok sevinçliyiz. Hepimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Müslümanlığı seçen ve Elif adını alan Fransız gelin adayı Marsot da, Türkçe olarak, "Elhamdülillah, artık benim adım Elif" ifadelerini kullandı. 

Murat Sürücü
 

Etiketler: Ahmet Özdemir, Elyne, fransız


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