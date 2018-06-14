Fransız gazetesinden Cem Uzan iddiası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant’ın adının karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Fransa İçişleri Eski Bakanı Gueant hakkında başlatılan çeşitli yolsuzluk davası dosyaları arasında Türk iş adamı Cem Uzan’la ilgili bazı belgelere rastlandığını yazan Le Canard Enchaine gazetesi, Fransa’da sığınmacı olarak yaşayan Türk iş adamı Cem Uzan ile Fransız bakanın, karşılıklı çıkar amaçlı işbirliği yaptıklarını yazdı.

ÜRDÜN’DEKİ YATIRIM FONU, UZAN TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin seçim kampanyası sürecinde, Libya’dan mali kaynak aldığına dair yargılandığı davanın soruşturma dosyasını hazırlayan polisin, eski İçişleri Bakanı Gueant’ın evinde yapılan aramada, “Ürdün’de Yatırım Fonu olduğu bilinen Jordan Dubai Capital“ adlı şirket tarafından Bakan Gueant’ın banka hesabına 25 bin euro para yatırıldığını kanıtlayan belgelere ulaşıldığı iddia edildi. Haberde, Gueant’ın o dönemde yıllık 100 bin euro maaşla şirkete kendisinin işe aldığı şeklinde ifade verdiğini yazdı. Gazete, Gueant’ın şirketin işe alınmasının mutlaka bir nedeni olduğunu, sebepsiz işe alınmayacağını iddia etti. İşe alım esnasında, Ürdün’deki Yatırım Fonu’nun Türk milyarder iş adamı Cem Uzan tarafından satın alındığı döneme denk gelmiş olmasının tesadüf olamayacağı iddiasında bulundu. Gazete, Gueant’ın İçişleri Bakanlığı döneminde Fransa’da yasa dışı sığınmacı konumunda bulunan Cem Uzan’ın ikamet izni alabilmek için çabalamış olduğunu iddia etti. Gazete, Türk iş adamı Uzan’ın o dönemde, Recep Tayyip Erdoğan’ın yargısından ve aynı zamanda da kendisine 5 milyar dolarlık dava açan Nokia ve Motorola adlı telefon şirketlerinin davalarından dolayı kaçıyor olması ve bundan dolayı da İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı süre olduğunu dikkat çekti.

"UZAN İLE İLGİLİ EKSİK BELGE VALİLİĞE ULAŞMIŞ. BİLGİYİ DOĞRULAYABİLİR MİSİNİZ" MESAJI

Aynı zamanda Cem Uzan’ın danışmanının "Eski Bakan Gueant’ın mesajını aldım. Sayın Uzan ile ilgili eksik belge valiliğe ulaşmış. Bu bilgiyi doğrulayabilir misiniz?" sözlerini içeren mesajı Fransa İçişleri Bakanlığına gönderdiği ve e-postayı da Le Canard Enchaine tarafından 2013 yılında yayınladığını hatırlattı. Gazete, eksik belgenin valiliğe ulaşmasının ardından kısa bir süre sonra Cem Uzan’ın Fransa’da koruma altına alındığını yazdı.

Öte yandan, 4 yıl aradan sonra ise Cem Uzan kadar zengin olan kardeşi, şirketlerinden birinin başına Claude Gueant’ın damadı Jean Charles Charki’yi getirdiğini iddia etti.

Tansu Sarıtaylı