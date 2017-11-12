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Fransız polisi, siyahi gencin ellerinin yanmasına göz yumdu

Fransız polisinin orantısız şiddete bir yenisini ekleyerek, zorla karakola götürülen siyahi gencin ellerinin polis aracında yanmasına göz yumdu.

Fransız polisi, siyahi gencin ellerinin yanmasına göz yumdu

12 Kasım 2017 20:56

Fransız polisi, Paris'in banliyösünde 27 yaşındaki siyahi genci araç kontrolü yapmak üzere durdurdu. Yapılan kontrolde araçta hiçbir şey bulamayan polis, genci kimlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürmeye karar verdi. Elleri kelepçelenip aracın arkasına bindirilen genç, hem ırkçı söylemlere maruz kaldı hem de ellerinin aracın ısıtıcısına değmesi nedeniyle ellerini ağır şekilde yaktı. Acılar içinde kalıp yardım isteyen genci duymazlıktan gelen polisler, genç adamın ellerinin yanmasına göz yumdu. Ellerinden ameliyat olmak zorunda kalan mağdur genç 1 hafta hastanede kaldıktan sonra Cumartesi günü polislerden şikayetçi oldu.

Öte yandan, polislerin yaptığı açıklamada mağdur gencin “şiddetli ve kontrol edilemez” olduğu ifade edildi. 

Özlem Kaplan
 

Etiketler: fransız polisi

 

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