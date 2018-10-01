İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransız Şarkıcı Charles Aznavur 94 yaşında öldü

Fransız Şarkıcı Charles Aznavur 94 yaşında öldü
Fransız Şarkıcı Charles Aznavur 94 yaşında öldü

Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti.

Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour, 70 yıllık kariyeri boyunca bin 400 şarkı bestelemiş ve seslendirmiş. 180 milyon albümü satılmış ve şarkıcılığının yanı sıra 60'tan fazla filmde rol almış. 1924 yılında Paris'te dünyaya gelen Ermeni asıllı sanatçı, üç kez evlendi. Bu evliliklerinden 6 çocuk sahibi olan yoksul bir göçmen aile çocuğu olarak büyüyen ve daha sonra ünlenen sanatçı yedi farklı dilde 94 ülkede konser veren ünlü sanatçı bugün hayatını kaybetti. 

Charles Aznavour, 7 farklı dilde bin 200 farklı şarkı kaydetti ve 94 ülkede konser verdi.  

Tansu Sarıtaylı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.