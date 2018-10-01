Fransız Şarkıcı Charles Aznavur 94 yaşında öldü

Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour, 70 yıllık kariyeri boyunca bin 400 şarkı bestelemiş ve seslendirmiş. 180 milyon albümü satılmış ve şarkıcılığının yanı sıra 60'tan fazla filmde rol almış. 1924 yılında Paris'te dünyaya gelen Ermeni asıllı sanatçı, üç kez evlendi. Bu evliliklerinden 6 çocuk sahibi olan yoksul bir göçmen aile çocuğu olarak büyüyen ve daha sonra ünlenen sanatçı yedi farklı dilde 94 ülkede konser veren ünlü sanatçı bugün hayatını kaybetti.

Charles Aznavour, 7 farklı dilde bin 200 farklı şarkı kaydetti ve 94 ülkede konser verdi.

Tansu Sarıtaylı

