Fransız sendikacılar Macron'un elektriğini kesti

Paris'te Fransız Confederation General du Travail (CTG) sendikasının çağırısı üzerine 100'den fazla temizlik işçisi, demiryolu işçisi ve lağım işçisi Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi La Republique En Marche genel merkezine girerek kısa süreli bir eylem gerçekleştirdi. Genel merkeze giren sendika üyeleri, Paris'in Opera bölgesi bulunan genel merkezdeki elektrik ve suyu keserek, tepki amaçlı genel merkezin önüne çöp bıraktı. Kamu hizmetlerini savunmak adına gerçekleştirilen eylem sırasında gözaltına alınan iki sendikacının işine son verildiği öğrenildi. Paris Belediyesi eylem gerçekleştiren sendikacılardan ikisinin işine son verdiğini açıkladı.