Fransız siyasetçi Le Pen hastanede

Fransa'daki aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin kurucusu ve eski başkanı 89 yaşındaki Jean-Marie Le Pen'in hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Le Pen’in yazdığı son kitabı için düzenlenen imza gününde gribe yakalandığı belirtildi. Fransız medyasında duyurulan habere göre, Le Pen’in ağır şekilde gribe yakalandığı ve 8 günden beri hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Le Pen’in hastaneden çıkışı konusunda net bir bilgi verilmezken, kendisinin her yıl olduğu gibi bu yıl da aşı yaptırmış olmasına rağmen ağır bir grip hastalığına yakalanmış olduğu, yaşından dolayı yakalandığı hastalığın tehlikeli olabileceği düşüncesiyle doktorların tam iyileşinceye kadar hastanede kalmasında yarar gördükleri belirtildi.

Le Pen’in danışmanlarından Lorrain Saint Affrique, Le Pen’in iyileşme sürecinde olduğunu ve evinde bir süre yapacağı istirahat sonrası, önümüzdeki hafta sonu itibariyle faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.

Tansu Sarıtaylı