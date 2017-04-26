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Fransız siyasetçiye Elazığ'dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Fransız siyasetçi Philippe Moreau Defarges hakkında Elazığ'da suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız siyasetçiye Elazığdan suç duyurusu

26 Nisan 2017 19:18
Fransız siyasetçiye Elazığ'dan suç duyurusu - Tıkla İzle

Fıkri-Asım Fikir ve Düşünce Derneği Elazığ Şube Başkanı Ufuk Kaya ve üyeleri adliyeye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz açıklamalarda bulunan siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan dernek başkanı Ufuk Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, hadsizce, ahlaksızca ve kan dondurucu açıklamalarda bulunan Fransız Uluslararası Sözde Siyaset Bilimi Uzmanı Philippe Moreau Defarges’i kınamak üzere toplandıklarını belirterek, “Batı’da artık psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği son nokta kan dondurucudur. Bilim adamı ve entelektüel bir aydın kılığına bürünen, vahşi, kan sevici Defarges’in alçakça ve haince yaptığı açıklamalardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği Hareketi olarak rahatsızlık duyduğumuzu belirtiyor, bu konuda tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanını savunmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceklerini belirten Kaya, "Bugün dahi, Avrupa’da, Asya’da Ortadoğu’da ve tüm İslam aleminde mazlumların duası, zalimlerin korkulu rüyası haline gelen, devletimizin en tepesindeki çelikten iradenin sahibi, yiğit liderimizin yanında dik duruşumuzu sonuna kadar göstereceğiz, Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Hareketi olarak devletimizin tüm kurumlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Bizler hür doğmuş hür yaşamış topraklarını kanla almış bir milletin evlatlarıyız bizleri masa başı oyunlarla, Haçlı birlikleriyle ve paralel girişimlerle asla ve asla korkutamayacaklar" diye konuştu. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: elazığ, Fransız siyasetçi, suç duyurusu


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