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Fransız vekilden Avrupa’ya Halep çağrısı

Fransız Parlamentosunda yer alan 3 partinin milletvekillerinden oluşan heyet Gaziantep’e geldi. Fransız Milletvekili Manucci, Halep’te ateşkesin sağlanması gerektiğini söyleyerek, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu

Fransız vekilden Avrupaya Halep çağrısı

12 Aralık 2016 23:44

Suriye Geçici Hükümeti’nin Halep Belediye Başkanı Brita Hagi Hasan’ın daveti üzerine Fransa’da Sosyalist Partiden Milletvekili Patrick Manucci, Yeşiller Partisinden Milletvekili Cecila Duflot, Cumhuriyetçi Partiden Herve Mariton, Gaziantep’e geldi. Halep Belediye Başkanı Hasan’ın Fransız milletvekilleri ile birlikte düzenlediği basın açıklamasına çok sayıda Türk, Suriyeli ve Fransız gazeteci katıldı. Hasan, Halep’teki katliama dikkat çekerek, ateşkes yapılması için dünyaya çağrıda bulundu.

Fransız Milletvekili Manucci ise, Halep’te ateşkesin sağlanması gerektiğini söyleyerek, Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Manucci, Halep konusunda ya kısa süreli ateşkes yapılması ya da oluşturulacak güvenli koridor ile sivil halkın dışarı çıkarılması gerektiğini vurguladı. Manucci, Halep’teki siviller konusundaki fikirlerini telefonla görüştüğü Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande ile de paylaştığını ifade etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Duflot da, ziyareti Halep’e planladıklarını ancak bölgede süren bombardıman nedeniyle Fransız Hükümeti’nin Suriye’ye geçişlerine izin vermemesi üzerine Gaziantep’e geldiklerini ifade etti.

Fransız milletvekilleri, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısı nedeniyle de üzüntülerini dile getirerek, taziye mesajlarını iletti.

Etiketler: Fransız Milletvekili Manucci


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