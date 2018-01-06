Fransızlardan kurtuluş gününde Fransız definesi arayanlar yakalandı

Olay, Sarıçam İlçesi Buruk İstiklal mahallesi 4112 sokakta bulunan bahçeli bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak Cuma günü Erman B.'ye ait müstakil evden geceleri iş makinesi sesi geldiği için uyuyamayan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde define kazısı yapıldığını fark etti.

“Adana’nın Fransızlardan kurtuluş gününde Fransız definesi ararken yakalandılar”

Polis kazı yapılan yerin içerisinde bulunan, Ramazan Yurtçu, Abdurrahman Cop, Mahmut Mazlum, Osman Yurt ve evin sahibi Erman B.’ye gözaltına aldı. Daha sonra polislerin yaptığı incelemede, 3,5 metre derinliğinde 1 metre çapında 25 metre uzunluğunda asfalt yolun altından geçen tünel kazıldığını tespit etti.

Fransızların Adana işgali sırasında, bir taburun define kazısı yapılan bölgede kaldığı bu nedenle define olabileceği ihtimali olduğu söylenirken, Adanalılar tarafından işgal bitirilince kaçmak zorunda kalan Fransız askerleri bu bölgede altın ve değerli eşyalarını bırakıp kaçtığı rivayeti üzerine, şahısların bölgede define kazısı yaptığı öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye