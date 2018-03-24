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Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

Beşiktaş'ta yanlışlıkla gaz yerine frene basan kadın sürücü önce 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna daha sonra da aynı binanın giriş katına çarptı.

Fren yerine gaza basan kadın sürücü binaya çarptı

24 Mart 2018 09:41

Olay, Beşiktaş Abbasağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TP 7567 plakalı otomobili ile sokağa giren Dönay Adıyaman, fren yerine gaza basınca 5 katlı binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Adıyaman, aynı binanın giriş katına çarparak durabildi. Çarpma sonucunda şoför Adıyaman araçta sıkışırken, aracın sağ tarafında oturan annesi de kolundan hafif yaralandı.

Sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sıkışan sürücü Dönay Adıyaman'ı da sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle şoka giren sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay yerine çağrılan doğal gaz ekipleri kutuda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı kutuyu kontrol etti ancak olumsuz bir duruma rastlamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.  

Murat Horoz

Etiketler: beşiktaş, kaza

 

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