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Fren yerine gaza basınca dükkana daldı

Bodrum’da meydana gelen trafik kazasında, fren yerine gaza basan sürücü otomobille dükkanın camekanından içeri girdi. Kazada yolcu koltuğunda oturan 1 kişi yaralandı.

Fren yerine gaza basınca dükkana daldı

07 Aralık 2016 19:54
Fren yerine gaza basınca dükkana daldı - Tıkla İzle

Turgutreis-Bodrum Karayolu Ortakent Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 34 VV 6395 plakalı otomobil sürücüsü Veli Kurtoğlu, akıllı kavşaktan çıktıktan bir süre sonra fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir araca ardından da bir işletmenin camekanından içeriye daldı. İlk olarak işletme çalışanlarının yardıma koştuğu kazada araçta bulunan sürücü Veli Kurtoğlu ile yanında bulunan eşi Semiral Kurtoğlu araçtan çıkarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan Semiral Kurtoğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Kaza sonrası işletmede yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana gelirken, trafik ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu.

Etiketler: kaza


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