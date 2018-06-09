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Fren yerine gaza basınca mezarların üzerine çıktı

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bulunan kent mezarlığı içerisinde arabası ile mezarları ziyaret eden bir kişi, mezarlık içerisinde geri manevra yaparken fren yerine gaza basında 5 mezara zarar vererek mezarların üzerine çıktı.

Fren yerine gaza basınca mezarların üzerine çıktı

09 Haziran 2018 10:11

Olay Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Antalya Kent Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 CPJ 04 plakalı aracın sürücüsü arabası ile mezarlıkta bulunan bir yakınını ziyarete geldi. Ziyaret öncesi arabası ile mezarlık içerisinde bulunan mezarları gezen sürücü, bir ara arabası ile geri manevra yapmak istedi. Geri manevra yaparken dalgınlığına gelen ve fren yerine gaza basında, arabasının direksiyon hakimiyetini kaybedince mezarların üzerine çıktı. Talihsiz kazada 5 mezar zarar gördü.

 

Aracın mezarlar üzerine çıkması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Araç sürücüsü hakkında ise mezarlık görevlileri tarafından mezarların zarar gördüğü gerekçesi ile tutanak tutuldu. Önümüzdeki hafta bayram dolayısı ile mezarlığa gelen mezar yakınlarının şok yaşamaması için mezarların yaptırılacağı öğrenildi. Şoför şaşkınlığının ardından çekici ile aracını olduğu yerden kaldırdı.  

Ertuğrul Gün
 

 

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