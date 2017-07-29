Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Pazarda alışveriş yapan Ertuğrul Güven, 06 DZ 5613 plakalı aracına bindi. Fren yerine gaza basan sürücü 2 kişiyi yaraladı. Gaza basmasıyla birlikte bir anda hızlanan araç, geri geri giderek 4 araca çarptı. 1 motosikleti altına alan araç, restoranın avlusuna girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşlar ise uzun süre şok yaşadı.

Ertuğrul Güven’in eşi Aslı Güven eşinin fren yerine gaza basması sonucu kaza yaptığını ifade ederek, “Ben pazardaydım. Eşim şu anda şokta konuşamıyor. Bizde bir şey yok ama bir çocuk kaldırımda yürürken yaralandı. Araçlarda da hasarlar var” dedi.

Kazayı gören Mukadder Esen ise bir anda aracın restorana girdiğini söyleyerek, “30 metre ilerden geri vitese takarak gaz verdi. 1 kişiyi kaza yerinde altına aldı. Dükkan girişinin önünden motoru altına aldı ve dükkana daldı” ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan

