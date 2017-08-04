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Fren yerine gaza basınca otomobile çarptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü önündeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Fren yerine gaza basınca otomobile çarptı: 3 yaralı

04 Ağustos 2017 20:36

 Kaza, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir T. (43), idaresindeki 67 DT 052 plakalı otomobilde fren yerine gaza basınca önünde seyir eden Ali Teneke (47) idaresindeki 17 AL 743 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ali Teneke ile Görkem Teneke (9) ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ayten Öztürk(79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: Ereğli, Zonguldak


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