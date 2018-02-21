Fren yerine gaza bastı, bir aile faciadan döndü

Olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir sürücü aracını, park halindeki başka bir aracın önüne park etti. Bu sırada, gelen araç sahibi ve ailesi, sürücüden çıkabilmek için aracını geriye almasını istedi. Bunun üzerine sürücü, kapısını açık bıraktığı aracıyla geri geri gelmeye çalışırken, fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen aracın açık kapısı, 8 kişilik aileyi, ailenin refleks göstererek çekilmesi sonucu teğet geçti. Araç, park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Kazada, maddi hasar meydana geldi.