Diğer
Kategoriler

Fren yerine gaza bastı, bir aile faciadan döndü

Batman’da bir sürücünün, geri geri geldiği kapısı açık aracıyla fren yerine gaza basması sonucu bir aile faciadan döndü.

Fren yerine gaza bastı, bir aile faciadan döndü

21 Şubat 2018 11:57
Fren yerine gaza bastı, bir aile faciadan döndü - Tıkla İzle

Olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, bir sürücü aracını, park halindeki başka bir aracın önüne park etti. Bu sırada, gelen araç sahibi ve ailesi, sürücüden çıkabilmek için aracını geriye almasını istedi. Bunun üzerine sürücü, kapısını açık bıraktığı aracıyla geri geri gelmeye çalışırken, fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen aracın açık kapısı, 8 kişilik aileyi, ailenin refleks göstererek çekilmesi sonucu teğet geçti. Araç, park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Kazada, maddi hasar meydana geldi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç