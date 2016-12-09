Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde duran halk otobüsünün freninin boşalması sonucunda hareket ettiği öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan otoparka dalan halk otobüsü, park halindeki 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kaza anında kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, olayı duyduktan sonra apartmandan çıkan otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırdı.

Olayın ardından sese uyandıklarını söyleyen görgü tanığı Ümit Özdemir, can kaybı olmadığından dolayı sevindiklerini söyledi. Özdemir, "Ben kazayı birebir olarak görmedim ama kazanın üstüne geldim. Otobüs yukarıdaki duvarın orada duruyordu. Oradan arabanın freni birden boşalmış ve park halinde bulunan araçlara çarpmış. 6 tane arabayı haşat etmiş. Daha sonra binanın içerisine doğru gelmiş ve otobüs en son binanın bahçesinin içerisinde kalmış. Bunu gördükten sonra durumu ilk yardım ve polis ekiplerine haber verdim ve araç sahiplerini çağırdım. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır" diyerek olayı anlattı.

Kaza, güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsünün park halinde dururken biranda hareket ettiği ve otoparkta bulunan otomobillere çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, halk otobüsü şoförünün otobüsü durdurmak için koştuğu ama yetişemediği de görüntülere yansıdı.

Ali Göç

