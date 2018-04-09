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Freni boşalan kamyon dere kenarına uçtu: 1 ölü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan gübre yüklü kamyon, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak 50 metreden dere kenarına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Freni boşalan kamyon dere kenarına uçtu: 1 ölü

09 Nisan 2018 23:27
Freni boşalan kamyon dere kenarına uçtu: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmit Sepetçiler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yazıcı (57) idaresindeki gübre yüklü kamyon, Sepetçiler yolundan İzmit istikametinde giderken frenleri patladı. Sürücünün kontrolünden çıkarak hızlanan araç, virajda çelik bariyerleri kırarak 50 metreden dere kenarına uçtu. Uçurumun dibinde ağaçlara çarparak yan yatan kamyon son anda dereye düşmekten kurtulurken, sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Kenan Yazıcı hayatını kaybetti. Yazıcı'nın cesedi İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Gürcan Yılmaz
 

 

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