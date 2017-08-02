Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi

Kaza, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali İleri yönetimindeki 06 ZFM 21 plakalı çekici kamyon, yüklemiş olduğu forklift indirmek için rampaya park etti. Forklifti indirme sırasında arkaya binen yük nedeniyle çekici kamyonun ön kısmı kalktı. Ön tarafı kalkan çekici, rampadan aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Kamyon, 15 katlı sitenin önünde park halinde bulunan 06 HTU 94 ve 06 KFZ 64 plakalı araçlara hızla çarparak ilerledi. Araçlar binanın boşluğuna düşerken, kamyon ise binanın kolonuna çarparak durabildi. Bina sakinleri gürültü üzerine korku ile kendilerini dışarı attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridine aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Apaydın - Ömer Çetin