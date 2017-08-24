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Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi!

Bilecik'te seyir halindeyken freni boşalan kamyon ilk olarak elektrik direğine, ardından eve çarparak durabildi. Vatandaşlar, damperinde tonlarca tuğla olan kamyon devrilmesin diye tahta kalaslarla destek yaptı.

Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi!

24 Ağustos 2017 15:00
Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi! - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak’ta bir inşaata tuğla götüren Serdar Erol yönetimindeki 38 NN 89 plakalı tuğla yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada birden freni boşaldı. Kamyon ilk olarak elektrik direğine, daha sonra ise Erenler Sokak'ta Süleyman Atik isimli vatandaşın evine çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası hafif yan şekilde durabilen kamyonun devrilmemesi için tahta kalaslarla destek verilirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı.

"Büyük bir ses duyduk"

Kaza sırasında evde oturan Süleyman Atik büyük bir ses duyduklarını anlatarak, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Elektrik direğindeki çarpmış. Buradaki kablolar koparınca büyük bir patlama sesi geldi. Sonra kamyon geldi bizim eve çarparak durabildi" dedi.

Öte yandan, araçta ve evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, tonlarca tuğla yüklü kamyon vinç yardımı ile çekildi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, kamyon


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