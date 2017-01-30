Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kocabaş, 17 TF 811 plakalı kamyonunu pazar yeri karşısına park ederek evine gitti. Bir süre sonra freni boşalan kamyon, yokuş aşağı hareket etti. Hızlanan kamyon, bahçe duvarını aşarak bir eve çarparak durabildi.

Bhçede sebzelerle uğraştığını ve birkaç saniye farkla kazayı atlattığını söyleyen ev sahibi Güler Günen, “Evde yaşlı annem var. Hava soğuk olduğu için sobaya odun almak için bahçeye çıktım. Odun kovasını doldurup bir kenara koydum. Bahçede bulunan soğan ve sarımsakları çapladım. Hava bir hayli soğuk olduğu için çapalama işini yarıda kesip eve döndüm. Kapıdan içeri girdiğim anda bir gürültü koptu. Ev sallanmaya başlayınca deprem oluyor sandım. Kapıyı açıp dışarı çıkmak istediğimde kapının önünde dev bir kamyon gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Verilmiş sadakam varmış. Beş on saniye geç kalsam kamyonun altında can verecektim" dedi.

Kamyon, bir iş makinesi ve bir kurtarıcı yardımı ile saatler süren çabaların ardından bahçeden çıkarıldı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, evde ve araçta hasar meydana geldi. Onlarca meraklı vatandaş ise kurtarma çalışmasını izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonu ile çekim yapma yarışına girdi. Polis kazayla tahkikat başlattı.

Sedef Topçu

