Freni boşalan kamyon meclis üyesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. yönetimindeki 46 P 0866 plakalı kamyon, yolun rampa olan kısmında arızalandı. Sürücü Hüseyin Ç., yol kenarında park ettiği kamyonun arızasını gidermek istediği sırada iddiaya göre aracın freni boşaldı. Kamyon, yokuş aşağıya doğru kendi kendine hareket etti. O sırada yol kenarında akrabaları ile sohbet eden Nurhak Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Duran Zincir (42), hızla üzerine gelen kamyonu fark edemedi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan Zincir, ağır yaralandı. 112 Acil Servis’e ait ambulansla ilk olarak Nurhak Devlet Hastanesi’ne oradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Zincir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü