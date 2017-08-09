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Freni boşalan kamyon meclis üyesini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçe Belediyesi'nde AK Parti'li Meclis Üyesi Duran Zincir, caddede oturduğu sırada freni boşalan kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Freni boşalan kamyon meclis üyesini öldürdü

09 Ağustos 2017 12:32

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. yönetimindeki 46 P 0866 plakalı kamyon, yolun rampa olan kısmında arızalandı. Sürücü Hüseyin Ç., yol kenarında park ettiği kamyonun arızasını gidermek istediği sırada iddiaya göre aracın freni boşaldı. Kamyon, yokuş aşağıya doğru kendi kendine hareket etti. O sırada yol kenarında akrabaları ile sohbet eden Nurhak Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Duran Zincir (42), hızla üzerine gelen kamyonu fark edemedi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan Zincir, ağır yaralandı. 112 Acil Servis’e ait ambulansla ilk olarak Nurhak Devlet Hastanesi’ne oradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Zincir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Murat Sürücü

Etiketler: kahramanmaraş, kaza, meclis üyesi


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