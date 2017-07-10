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Freni boşalan otobüs kuyumcu dükkanına çarptı

Malatya'da park halindeyken freni boşalan otobüs, bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildi.

Freni boşalan otobüs kuyumcu dükkanına çarptı

10 Temmuz 2017 23:55

Kaza, akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emekliler Parkı yanında park halinde bulunan şehir içi yolcu otobüsünün freni iddiaya göre boşadı ve otobüs kendi kendine hareket etmeye başladı. Yokuş aşağıya kontrolsüz inen otobüs, Suat Özden'e ait kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otobüste ve mağazada maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 


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