Freni boşalan otomobil cami avlusuna devrildi

Kaza sabah saatlerinde Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Karkın (31) kendisine ait olan 58 SG 812 plakalı otomobilini cadde üzerinde park ederek araçtan aşağı indi. Bir anda aracın hareket ettiğini fark eden Karkın, aracın peşinden koşmasına rağmen aracını yakalayamadı. Yaklaşık 300 metre giden araç, Köse Süleyman Cami korkuluklarını ve caminin doğalgaz dağıtım kutusunu kırarak caminin avlusuna devrildi. Cami avlusunda ters devrilen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Nevzat Yücel

