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Freni boşalan özel halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi

İstinye yokuşunda freni boşalan özel halk otobüsü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olmayışı olası bir faciayı önledi.

Freni boşalan özel halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi

19 Kasım 2017 10:05
Freni boşalan özel halk otobüsü bariyerlere çarparak durabildi - Tıkla İzle

Olay, saat 09.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Duman isimli özel halk otobüsü şoförü, İstinye’den Sarıyer’e yolcu almak için giderken, Katar Caddesi’ndeki İstinye yokuşunda freni boşaldı. Aracın freninin boşaldığını fark eden araç sürücüsü Orhan Duman, aracı bariyerlere çarptırarak durdurabildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta yolcu olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

Emrah Kuş

Etiketler: halk otobüsü, istinye, kaza

 

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