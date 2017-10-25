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Freni boşalan servis dehşeti kamerada

Silivri Konutlar alt geçit girişinde freni boşalan işçi servisi, önce yolun karışına geçmeye çalışan bir kişiyi altına aldı, ardından otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Yolun karşına geçmeye çalışan vatandaşın servisin altında kaldığı anlar ve çarpışma anı kameralara yansıdı. Servisin altında kalan vatandaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Freni boşalan servis dehşeti kamerada

25 Ekim 2017 09:52
Freni boşalan servis dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Silivri Konutlar alt geçit girişinde meydana geldi. İddialara göre Silivri’deki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüsün seyir halinde iken freni patladı. Sürücüsü yokuş aşağı giden aracı durduramayınca korna çalarak çevredekileri uyarmaya çalıştı.

Yokuş aşağı inen araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki Yalçın Ü.’yü altına aldı. Bir süre daha durmayı başaramayan servis şoförü karşı istikametten gelen ve Silivri-İstanbul seferini yapan Silivri Birlik otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altında kalarak ağır yaralanan Yalçın Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın Ü. burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Her iki araç içerisinde bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

İşçi servisinin yayayı altına aldığı anlar kamerada

Yaşanan feci kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yolda hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada bir vatandaş yolun karşısına geçmeye çalışıyor. İşçi servisinin karşıya geçmeye çalışan vatandaşı altına aldığı görülüyor. Ardından servis, karşı istikametten gelen otobüsle kafa kafaya çarpışıyor.

Öte yandan, Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç trafiği bir süre alternatif yollardan sağlandı.

Yusuf Eker
 

Etiketler: İstanbul, kaza, Silivri

 

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