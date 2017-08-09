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Freni boşalan servis minibüsü evcil hayvan dükkanına dükkana girdi

Üsküdar’da freni boşalan bir servis minibüsü evcil hayvanların satıldığı dükkana çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan servis minibüsü evcil hayvan dükkanına dükkana girdi

09 Ağustos 2017 07:40
Freni boşalınca evcil hayvan dükkanına girdi - Tıkla İzle

Üsküdar, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Halk Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.00 sıralarında cadde üzerinde park halinde bulunan bir yolcu firmasına ait servis minibüsünün freni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı boşaldı. Freni boşalan servis minibüsü yaklaşık 100 metre geri kaydıktan sonra önce elektrik direğine çarptı. Çarparak elektrik direğini yıkan servis minibüsü cadde üzerinde bulunan dükkana büyük bir gürültüyle çarptı. Sesleri duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Çarpmanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken, camekan önünde bulunan akvaryumun kırıldığı ve içinde bulunan balıkların telef olduğu öğrenildi. Evcil hayvanların satıldığı dükkanda bulunan kuşların ise kaza nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü.
Dükkan içerisinde bulunan hayvanların telef olduğunu ifade eden Furkan Sağır’’ Servis aracının dükkana girmesi sonucunda oldu. Araç kayarak dükkana girmiş. Hasar büyük ancak firma hasarı karşılayacağını söylüyor. Kimseye bir şey olmaması sevindirici. Dükkan içerisinde bulunan akvaryum kırılmış ve içindeki balıklar telef olmuş’’ şeklinde konuştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Oğuzcan Yazar


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