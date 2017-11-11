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Freni boşalan tır 25 kilometre seyrettikten sonra şarampole devrildi

Erzincan'da, freni boşalan tır şarampole yuvarlandı. 25 kilometre boyunca frensiz seyrederek şarampole yuvarlanan tırdaki 3 kişi yaralandı.

Freni boşalan tır 25 kilometre seyrettikten sonra şarampole devrildi

11 Kasım 2017 10:41

Edinilen bilgiye göre Yavuz Saymaz (41) idaresindeki 34 RS 4208 plakalı çimento yüklü tırın Erzincan - Sivas karayolundaki Sakaltutan mevkiinden inerken frenleri boşaldı. Tır sürücüsü hızını azaltmak için vites küçülterek seyrettiği öğrenilirken, polis ekiplerini de arayarak yardım istedi.

İhbarı alan ekipler ise tırın geçiş güzergahında tedbir alırken, tır Heybeli Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Tır sürücüsü Yavuz Saymaz ile araçta bulunan Bircan Yaşar Mazlum (35) ve Niyazi Atagül (40) yaralandı.
Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Abdullah Aslan

 

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