Diğer
Kategoriler

Freni boşalan tır bakkala girdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır, yol kenarındaki bakkal dükkanına girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Freni boşalan tır bakkala girdi

20 Mayıs 2018 21:32

Edinilen bilgiye göre kaza, Şehit Fatih Mehmet Zorlu Caddesi üzerinde park halinde olan İsmail Kındıl’a ait 41 U 9846 plakalı dorseli tır, henüz belirlenemeyen sebeple bir anda frenden kurtularak hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 50 metre giden tır, cadde üzerinde işletmeciliğini Ekrem Çaylı’nın yaptığı bakkal dükkanına çarparak durabildi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kaza yapan tırın olay yerinden kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.

Selçuk Şavran
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç