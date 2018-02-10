Freni patlayan işçi servisi evin duvarına çarptı: 16 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile-Cide bağlantı yolunu yapan özel bir şirkette çalışan işçileri Kanatlı köyüne götüren İsmail D. idaresindeki 67 DT 974 plakalı isçi servisi, rampada freninin patlaması sonucu virajı alamayarak bahçe içindeki evin duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 16 isçi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle minibüsün içindeki koltuklar yerinden sökülerek aracın on kısmında toplandı.

Kazanın 112 ve 156 jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken 16 yaralı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği sırada minibüsün çarptığı evin birinci katında yorgan diken 65 yaşındaki Zehra Küheylan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay anını anlatan Küheylan, “Bu kaza akşam olsaydı. Biz kocamla arabanın çarptığı yerde yatıyor olacaktık. Allah korudu. Araba ben yorgan dikerken eve girdi. Bir gürültü duydum. Şöyle bir geri baktım ki araba üzerime geliyor. Kaza oldu, arabadan birçok kişi çıktı. Hepsi yaralanmıştı. Yoldan geçen arabalar bir kısmını aldı götürdü, diğerleri hala burada daha öncede bizim eve arabalar girdi. Bu yolu biran önce yapsınlar" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralılardan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Halil Tekin

