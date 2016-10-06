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Freni patlayan kamyon beton bariyerlere çarparak durabildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, frenleri patlayan inşaat malzemesi yüklü kamyon, bariyerlere çarparak durabilirken, kazada iki kişi yaralandı.

Freni patlayan kamyon beton bariyerlere çarparak durabildi

06 Ekim 2016 17:27

Bursa’dan Mudanya istikametine giden inşaat yüklü kamyon, Seyritepe Evleri yakınlarında freni patlayınca beton bariyerlere çarparak devrildi. Kamyondan hafif sıyrıklarla çıkan şoför Cazim Aktaş’ın yanında bulunan 49 yaşındaki Ramazan Şentepe, araç devrilmeden önce atlayınca, kafasını asfalta çarparak yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yola yayılan çimento torbaları ve araç kaldırılıncaya kadar Mudanya istikametinden Bursa’ya trafik kontrollü olarak verildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Hakkı Ovatman

Etiketler: beton bariyerler, freni patlayan kamyon, şoför Cazim Aktaş


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