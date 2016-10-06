Bursa’dan Mudanya istikametine giden inşaat yüklü kamyon, Seyritepe Evleri yakınlarında freni patlayınca beton bariyerlere çarparak devrildi. Kamyondan hafif sıyrıklarla çıkan şoför Cazim Aktaş’ın yanında bulunan 49 yaşındaki Ramazan Şentepe, araç devrilmeden önce atlayınca, kafasını asfalta çarparak yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola yayılan çimento torbaları ve araç kaldırılıncaya kadar Mudanya istikametinden Bursa’ya trafik kontrollü olarak verildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Hakkı Ovatman