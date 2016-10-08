Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi, Toki yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı inerken aniden freni patladı. Kamyonun çarptığı evde yaşayan Suriyeli aile göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yıkılan evde bulunan 3 çocuk 6 kişi çıkarılarak çevre hastanelere sevk edildi. Olayda Suriyeli hamile olduğu öğrenilen bir kadın ise hayatını kaybetti.

Olay yerinde AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.