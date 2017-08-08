Freni patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M. T., idaresindeki 27 YF 392 plakalı kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Burunçayır Köyü yakınlarında frenlerinin tutmaması dolayısıyla kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Kamyonetin takla atması sonucu yaşanan kazada kamyonet sürücüsü M.T. ile kamyonette bulunan K.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

