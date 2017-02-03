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Freni patlayan kamyonet tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halinde frenleri patlayan kamyonetin tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Freni patlayan kamyonet tarlaya uçtu: 5 yaralı

03 Şubat 2017 17:30

Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten Kandıra istikametine seyreden Saadettin A. yönetimindeki 68 KH 167 plakalı kamyonet, frenlerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Frenlerinin tutmadığını iddia eden araç sürücüsü, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırarak kavşağa çıktı. Kavşaktan savrulan kamyonet, trafik işaret direklerini devirerek yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atarak tarlaya devrilen kamyonette bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri kısa sürede çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan araç sürücüsü Saadettin A., yanında bulunan Deniz G., Mehmet Ö., Bayram A. ve Mustafa D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Ünal Cankurt

Etiketler: Freni patlayan kamyonet, Kocaeli


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