Freni patlayan tanker otomobilleri biçti! 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda freni patlayan Osman Usmali idaresindeki 34 LDE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi ışıklı mevkiinde yol kenarında bekleyen 1 tanesi kamyonet 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker kahvenin önünde bulunan masalara da çarparak şarampole yuvarlanıp hurdaya döndü. Kazada Ahmet Şen ve Sezgin Emirzaoğlu hayatını kaybederken, tanker sürücüsü Osman Usmail, Mustafa Yıldız ve Cemal Hasır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kaza yerine gelen çok sayıda insanı tankerden sızan alüminyum sülfat nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı, geniş güvenlik önlemi aldı. Düzce Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan tanker ve diğer araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili Savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Ali Yıldız

