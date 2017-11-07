Diğer
Kategoriler

Freni patlayan tanker otomobilleri biçti! 2 ölü

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde freni patladıktan sonra 6 araca çarpan ve 2 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan alüminyum sülfat yüklü tanker ile diğer araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Freni patlayan tanker otomobilleri biçti! 2 ölü

07 Kasım 2017 20:08
Freni patlayan tanker otomobilleri biçti! 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda freni patlayan Osman Usmali idaresindeki 34 LDE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi ışıklı mevkiinde yol kenarında bekleyen 1 tanesi kamyonet 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker kahvenin önünde bulunan masalara da çarparak şarampole yuvarlanıp hurdaya döndü. Kazada Ahmet Şen ve Sezgin Emirzaoğlu hayatını kaybederken, tanker sürücüsü Osman Usmail, Mustafa Yıldız ve Cemal Hasır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kaza yerine gelen çok sayıda insanı tankerden sızan alüminyum sülfat nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı, geniş güvenlik önlemi aldı. Düzce Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan tanker ve diğer araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili Savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 

Ali Yıldız
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç