İSTE Meslek Yüksekokulu mevkisinde 73 DD 624 plakalı tırın sürücüsü Antakya yönünden, İskenderun istikametine seyir halindeyken, freninin patlaması nedeniyle kontrolü kaybetti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen tır burada bir minibüse arkadan çarptıktan sonra tekrar kendi şeridinde yan yatarak sürüklendi. Kazada tır şoförü yaralandı. Kazada, tırda yüklü bulunan tahta yükünün etrafa saçılması nedeniyle Antakya – İskenderun karayolu iniş şeridi trafiğe kapandı.

112 acil sağlık ekibinin olay yerine intikal etmesiyle tırın sürücüsü araç içerisinde sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkartılarak İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde polis trafik akışını kontrol altına alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yol trafiğe açıldı.

Mustafa Mert

