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Freni patlayan yolcu midibüsü şarampole uçtu: 22 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Freni patlayan yolcu midibüsü şarampole uçtu: 22 yaralı

28 Nisan 2017 18:36
Freni patlayan yolcu midibüsü şarampole uçtu: 22 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İzmit Kuruçeşme mevkii Arızlı konutları yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Sözer idaresindeki 41 J 321 plakalı özel halk midibüsü, Arızlı konutlarından aldığı yolcular ile İzmit merkeze doğru seyir haline geçti. Midibüs sürücüsü Sözer, 110 Sokak ile 104 Sokak kesişimine geldiğinde ise freninin tutmadığını fark etti. Yolculara aracın freninin tutmadığını söyleyen sürücünün tüm müdahalesine rağmen, midibüs yoldan çıkarak yeşil alana uçtu. Bir binanın bahçe duvarı önünde duran araçtaki yolculardan 22’si kazada yaralandı.

Kazayı haber veren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla çevre hastanelere sevk ettiler. Kazada yaralananlar arasında bulunan küçük bir çocuk ise kucağında henüz bebek olan kardeşini tutan yaralı annesinin elini bırakmak istemedi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince zor ikna edilen yaralı çocuk ve ailesi de ambulansa alınarak hastanelere gönderildi.

Kazanın şoku ile araçta bulunan yaralıları dışarı çıkaran sürücü Cihan Sözer, “Yukardan aşağıya doğru geliyordum. Hissettim frenin tutmadığını. Üçüncü vitesteydim. Kompresör ile durdurmaya çalıştım. Küt diye bir ses geldi, sonuç burası. Arka tarafa doğru bağırdım ‘fren tutmuyor, herkes güvencesini alsın’ diye. Sonra millet bağırmaya başladı” dedi.

Frenin patlama anı kamerada

Öte yandan midibüsün freninin patlaması ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde durakta midibüs bekleyen bayan bir yolcu, aracı görünce durması için el atıyor. Hızla gelen aracın durağa yakın bir yerde teker kısmından beyaz dumanlar yükseliyor.  

Gürcan Yılmaz

Etiketler: kaza, Kocaeli, yolcu midibüsü


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