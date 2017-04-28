Freni patlayan yolcu midibüsü yeşil alana uçtu

Kaza, İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arızlı yolundan İzmit istikametine giden 41 J 0321 plakalı yolcu midibüsünün freni patladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, midibüste bulunan yolcuları uyardı. Sürücü daha sonra aracı yeşil alana sürdü. Çok sayıda yolcunun yaralandığı kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralıların çevrede bulunan hastanelere sevki sürüyor.

Gürcan Yılmaz