Freni tutmayan tır bir evi biçti

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Seyrantepe TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerine perakende market zincirine ait bir tır şoförü, işe gitmek için aracını çalıştırdı. Bir süre sonra frenin tutmadığını gören tır şoförü Ahmet Akgüneş, panik halinde hareket halindeki tırdan atladı. İçinde malzemelerin bulunduğu tır da AGE 226 sitesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki mutfak duvarına çarparak durabildi.

Ev sakini, patlama olduğunu sanmış

Büyük bir gürültü ile uyanan bina sakinleri durumu 112 acil servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, bodrum katındaki bir kişinin yaşadığını ve onun da yara almadığını görünce, binada şoka giren diğer vatandaşlarla ilgilendi. Bina sakinleri, gürültü nedeni ile evlerinden çıkıp bahçede toplanırken, evine tır giren Bilal Aldığ isimli vatandaş da şokun etkisi ile olayı anlattı. Saat 09.15’te büyük bir gürültü ile uyandığını belirten Aldığ, “Başta binanın patladığını düşündüm, daha sonra gözlerimi açtığımda benim odamda sıkıntının olmadığını gördüm. Mutfağa geldiğimde olayı anladım. Panik haliyle dışarı çıktım. Allah’tan şoför tırdan son anda atlamış. Sonrasında şoförden aldığımız bilgilere göre, arabayı çalıştırıyor freni tutmadığını görüyor, yokuş aşağı gelip eve giriyor. Herhangi bir sorunum yok, ben tek kalıyorum. Şoförün durumu da iyi, sadece maddi zararımız var” dedi.

Yapılan çalışmaların ardından tırın çekilmesi için işlem başlatıldı. Tırın çıkışını engelleyecek ağaçlar gövdelerinden kesilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın Yorat