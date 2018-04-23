Freni tutmayan traktör eve daldı

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesi Namık Tekin Caddesi’ndeki evin önündeki demirleri almak isteyen Ergin Genç yönetimindeki 28 DB 041 plakalı traktör frenleri tutmayınca araçlara çarpmamak için yoldan alt seviyedeki Servet Altun’a ait evin penceresine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada şoför Ergin Genç ve yanındaki Cevat Çakar kazayı yara alamadan atlattı.

Traktörde bulunan Cevat Çakar kaza anını anlattı. Çakar, “Evin önündeki demirleri almaya traktöre yükleyecektik. Traktörün freni tutmayınca ilerideki arabalara çarpmamak için direksiyonu çevirince eve çarptık” dedi.

Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

Ahmet Yeles