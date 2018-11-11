Frey'den 2 maçta 2 gol

Fenerbahçe'nin sezon başında İsviçre'nin FC Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının gol yükünü sırtlayan isimler arasında yer aldı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht müsabakasında gol atan Frey, Süper Lig'de de Alanyaspor'u boş geçmedi. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasının 31. dakikasında Mathieu Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Michael Frey kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndermiş ve takımının 2. golünü kaydetmişti. Frey attığı bu golle Anderlecht maçından sonra Alanyaspor'uda boş geçmemiş oldu.

Michael Frey bütün resmi müsabakalarda Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın