Frig, Roma ve Bizans uygarlıklarına ait birçok tarihi eseri bünyesinde barındırması ve Frig uygarlığının kalbi olması nedeni ile, Dağlık Frigya ekoturizm aktiviteleri açısından ülkemizin en kıymetli bölgeleri arasında yer alıyor. Oldukça değerli olan bu bölgenin bitki çeşitliliğini tam anlamı ile ortaya koyacak kapsamda bir çalışma ne yazık ki bugüne kadar mevcut değildi. Bu eksikliği ortadan kaldırmak ve Dağlık Frigya bölgesinin doğal bitki varlığını belirleyerek korunmasını sağlamak amacı ile, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Ocak, Araştırma Görevlisi Dr. Okan Sezer ve Öğretim Görevlisi, Dr. Derviş Öztürk tarafından 2012 yılından günümüze kadar Dağlık Frigya bölgesinde çok sayıda arazi çalışması gerçekleştirildi. Ekip, bölgedeki ekoturizm rotaları ve çevresinden bugüne kadar 855 farklı bitkiye ait 2 binin üzerinde bitki örneğini, ESOGÜ bitki müzesinde (herbaryum) koruma altına aldı ve birçok bitki doğada fotoğraflandı. 2017 yılının sonuna kadar alanın florasının kendileri tarafından kitap haline getirilerek, bilim dünyasına kazandırılması hedefleniyor.

Bu hedef ve planlama ile ilgili görüşlerini belirten ESOGÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Ocak, yaptığı açıklamada, "Biyolojik değerlerimizi korunmak için, öncelikli olarak onları tanımamız önemlidir. Ekibimizin çalışması sayesinde üç ilin kalbi, Frig uygarlığının diyarı çiçek açıyor. Bize ise, bu eşsiz doğal güzelliklerimizi korumak ve doya doya yaşamak kalıyor" ifadelerini kullandı.