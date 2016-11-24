Diğer
Kategoriler

Frig vadileri çiçek açıyor

Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinin kesişim noktasında bulunan Frig Vadileri (Dağlık Frigya) çiçek açıyor.

Frig vadileri çiçek açıyor

24 Kasım 2016 13:45

Frig, Roma ve Bizans uygarlıklarına ait birçok tarihi eseri bünyesinde barındırması ve Frig uygarlığının kalbi olması nedeni ile, Dağlık Frigya ekoturizm aktiviteleri açısından ülkemizin en kıymetli bölgeleri arasında yer alıyor. Oldukça değerli olan bu bölgenin bitki çeşitliliğini tam anlamı ile ortaya koyacak kapsamda bir çalışma ne yazık ki bugüne kadar mevcut değildi. Bu eksikliği ortadan kaldırmak ve Dağlık Frigya bölgesinin doğal bitki varlığını belirleyerek korunmasını sağlamak amacı ile, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Ocak, Araştırma Görevlisi Dr. Okan Sezer ve Öğretim Görevlisi, Dr. Derviş Öztürk tarafından 2012 yılından günümüze kadar Dağlık Frigya bölgesinde çok sayıda arazi çalışması gerçekleştirildi. Ekip, bölgedeki ekoturizm rotaları ve çevresinden bugüne kadar 855 farklı bitkiye ait 2 binin üzerinde bitki örneğini, ESOGÜ bitki müzesinde (herbaryum) koruma altına aldı ve birçok bitki doğada fotoğraflandı. 2017 yılının sonuna kadar alanın florasının kendileri tarafından kitap haline getirilerek, bilim dünyasına kazandırılması hedefleniyor.

Bu hedef ve planlama ile ilgili görüşlerini belirten ESOGÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Ocak, yaptığı açıklamada, "Biyolojik değerlerimizi korunmak için, öncelikli olarak onları tanımamız önemlidir. Ekibimizin çalışması sayesinde üç ilin kalbi, Frig uygarlığının diyarı çiçek açıyor. Bize ise, bu eşsiz doğal güzelliklerimizi korumak ve doya doya yaşamak kalıyor" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Frig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç