Frig Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Bir çok tarihi yapının bulunduğu Frig Vadisi, adeta kendisine verilecek bir fırsatı bekliyor. Tarihi vadinin hak ettiği değerini alması için adeta çırpınan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Alanın korunması ve gelen turistlere rehberlik edilmesi noktasında Han Belediyesi’nin destekleri devam ederken, Başkan Şanlı tanıtımlar için herkesi sorumluluk almaya davet etti. Frig Vadisi’ni dünyanın 8. harikası olarak nitelendiren Başkan Şanlı, doğal film platosunun kullanılması için tüm yapımcıları ilçeye davet etti.

"TÜM DÜNYAYA TANITABİLİRİZ"

Turistlerin ağırlanması noktasında sıkıntıların yaşandığını anlatan Başkan Şanlı, "Burası Friglerin en büyük ibadet merkezi. Milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir tarih var. Ama burası bu vadinin güzelliklerine rağmen, yani Kapadokya’dan daha üstün bir yer olmasına rağmen önem verilmedi. Kültür Bakanlığı’nın, devletin yetkililerinin bir an önce buraların iyi bir tanıtımının yapılması noktasında el atması gerekir. Çünkü burada değişik mezarlar var. O dönemin ibadet yapılan en büyün anıtı, Kibele burada. O nedenle buralara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Hele hele günübirlik turistler geliyor ama bu bölgede konaklayacak turistleri ağırlayacak yerlerimiz yok denecek kadar az. O nedenle ben buradan Eskişehir’in Ticaret Odası’nı, tüm illerin ticaret odalarını ve bütün yatırımcıları bu bölgeyi gezmeye davet ediyorum. Belki onlarla birlikte bir sinerji oluşturarak, bu tarihi ve güzel Frig Vadimizi canlandırırız. Tüm dünyaya da tanıtabiliriz" dedi.

"GÜZEL BİR FİLM PLATOSU OLARAK KULLANILABİLİR"

Yapımcıları Han’a beklediklerini kaydeden Başkan Şanlı, "Dünyada 7 harika var diyoruz ama burası da 8. harikası. Biz bu harikayı dünyaya duyurmalıyız. O nedenle bütün devlet yetkililerinden sorumluluk bekliyorum. Yani bu güzellikleri neden insanoğluna tanıtmıyoruz? Yani milattan önce 3 bin yıllarında bize miras bırakılan bu topraklarda, bizim de gelecek nesillere söyleyecek bir takım miraslarımız olmalı diyorum. Aynı zamanda ben bütün yerli ya da yabancı yapımcıları buraya çağırıyorum ve bekliyorum. Niye derseniz; burada sanki bir film platosu var. Niye olmasın? Güzel de bir film platosu olarak kullanılabilir. Buraya geldikleri zaman biz belediyemiz olarak her türlü desteği ve olanağı sağlarız. Bir daha söylüyorum, yerli ya da yabancı bütün yapımcıları, televizyonları, sinemacıları ilçemize bekliyorum" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Yaşar Arda