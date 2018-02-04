Diğer
Kategoriler

Frig Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

Bir kısmı Eskişehir sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, adeta bir doğal film platosu.

Frig Vadisi keşfedilmeyi bekliyor

04 Şubat 2018 16:03
Frig Vadisi keşfedilmeyi bekliyor - Tıkla İzle

Bir çok tarihi yapının bulunduğu Frig Vadisi, adeta kendisine verilecek bir fırsatı bekliyor. Tarihi vadinin hak ettiği değerini alması için adeta çırpınan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Alanın korunması ve gelen turistlere rehberlik edilmesi noktasında Han Belediyesi’nin destekleri devam ederken, Başkan Şanlı tanıtımlar için herkesi sorumluluk almaya davet etti. Frig Vadisi’ni dünyanın 8. harikası olarak nitelendiren Başkan Şanlı, doğal film platosunun kullanılması için tüm yapımcıları ilçeye davet etti.

"TÜM DÜNYAYA TANITABİLİRİZ"

Turistlerin ağırlanması noktasında sıkıntıların yaşandığını anlatan Başkan Şanlı, "Burası Friglerin en büyük ibadet merkezi. Milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir tarih var. Ama burası bu vadinin güzelliklerine rağmen, yani Kapadokya’dan daha üstün bir yer olmasına rağmen önem verilmedi. Kültür Bakanlığı’nın, devletin yetkililerinin bir an önce buraların iyi bir tanıtımının yapılması noktasında el atması gerekir. Çünkü burada değişik mezarlar var. O dönemin ibadet yapılan en büyün anıtı, Kibele burada. O nedenle buralara daha çok önem vermemiz gerekiyor. Hele hele günübirlik turistler geliyor ama bu bölgede konaklayacak turistleri ağırlayacak yerlerimiz yok denecek kadar az. O nedenle ben buradan Eskişehir’in Ticaret Odası’nı, tüm illerin ticaret odalarını ve bütün yatırımcıları bu bölgeyi gezmeye davet ediyorum. Belki onlarla birlikte bir sinerji oluşturarak, bu tarihi ve güzel Frig Vadimizi canlandırırız. Tüm dünyaya da tanıtabiliriz" dedi.

"GÜZEL BİR FİLM PLATOSU OLARAK KULLANILABİLİR"

Yapımcıları Han’a beklediklerini kaydeden Başkan Şanlı, "Dünyada 7 harika var diyoruz ama burası da 8. harikası. Biz bu harikayı dünyaya duyurmalıyız. O nedenle bütün devlet yetkililerinden sorumluluk bekliyorum. Yani bu güzellikleri neden insanoğluna tanıtmıyoruz? Yani milattan önce 3 bin yıllarında bize miras bırakılan bu topraklarda, bizim de gelecek nesillere söyleyecek bir takım miraslarımız olmalı diyorum. Aynı zamanda ben bütün yerli ya da yabancı yapımcıları buraya çağırıyorum ve bekliyorum. Niye derseniz; burada sanki bir film platosu var. Niye olmasın? Güzel de bir film platosu olarak kullanılabilir. Buraya geldikleri zaman biz belediyemiz olarak her türlü desteği ve olanağı sağlarız. Bir daha söylüyorum, yerli ya da yabancı bütün yapımcıları, televizyonları, sinemacıları ilçemize bekliyorum" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Yaşar Arda

Etiketler: Frig Vadisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç