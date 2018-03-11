Friglerden kalan tarihi izler geçmişe götürüyor

Ülkedeki tematik kültür yollarından biri olan Frig Yolu, yaklaşık 3 bin yıl önce; günümüzde Ankara, Afyonkarahisar ve Kütahya il sınırlarının kapsadığı bölgede medeniyet kuran Friglerin izlerini sürüyor. Kağnıların sürüldüğü yolda oluşan izler, bölgeyi ziyarete gidenleri hayrete düşürüyor. Frig Vadileri Rehberi Tanju Tetik yoldaki izlerin nasıl oluştuğunu anlatarak, "Binlerce yıl önce kağnı tekerleklerinin oluşturduğu aşındırmalar sonucu meydana gelmiştir. Binlerce yılın izlerini görebilirsiniz. Kağnı tekerleklerini birbirine birleştiren dingiller ucunda metal sivri demirler yapılmıştır. Bunlar ile dingillerin korunması amaçlanmış. Bu demirler kağnıların manevraları sonucu yan duvarlarda da iz bırakmışlardır" ifadelerine yer verdi.

Hayati Kanat - Ahmet Bilal Hamzaçebi

