Diğer
Kategoriler

FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişi Edirne istikametinde aniden bir otomobilin durması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından dakikalar süren çalışmalar sonucu kurtarıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 1 yaralı

31 Aralık 2017 20:47
FSM Köprüsü girişinde zincirleme kaza: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.00 sıralarında FSM Köprüsü Kavacık Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan kimliği belirsiz bir sürücü aracıyla aniden durdu. Sürücünün durduğunu fark eden 34 EU 0209 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü de frene basarak durabildi. Ancak hemen arkasından seyreden 34 BM 8027 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Mustafa Oduncu araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu sürücü Oduncu araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kavacık itfaiye istasyonuna bağlı ekip, dakikalar süren çalışma sonucu sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeye konulan yaralı sürücü ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Araçtaki sürücü ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

TEM Otoyolunda kilometrelerce trafik oluştu

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri yol üzerinde parçaları temizlerken, polis ekipleri de trafiğin akışını sağlamak için uzun çaba sarf etti. Kazaya karışan araçlar kısa süre sonra trafik çekicilerinin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur - Serdal Altıntepe
 

Etiketler: İstanbul, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç