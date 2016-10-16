Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » FSM Köprüsü’nden kaçak geçişin cezası '500 lira'

FSM Köprüsü’nden kaçak geçişin cezası '500 lira'

Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü’nün açılmasının ardından ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların 92 liralık cezayı göze alarak Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden kaçak geçişlerini sürdürmesi üzerine cezalar artırıldı. FSM'den kaçak geçişin cezası 500 liraya çıkarıldı. Cezaya rağmen bazı şehirlerarası otobüslerin köprüden geçmeye devam ettiği görüldü.

FSM Köprüsünden kaçak geçişin cezası 500 lira

16 Ekim 2016 11:41
FSM Köprüsü’nden kaçak geçişin cezası '500 lira' - Tıkla İzle

İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların geçmesi yasaklanmıştı. Yasağa rağmen TIR, kamyon ve otobüs şoförleri YSS Köprüsü’nden geçişin 164 lirayı bulması ve yolun uzaması nedeniyle 92 liralık trafik cezasını göze alarak FSM Köprüsü’nden geçiyordu. Bunun üzerine yetkililer tarafından otoyola tabelalar koyulurken, köprüden kaçak geçişin cezası ise 500 liraya çıkartıldı. Cezanın yaklaşık 10 katı artırılmasının ardından otoyolda kamyon trafiğinin azaldığı, şehirlerarası bazı otobüslerin kaçak geçiş yaptıkları görüldü.

"Cezayı 500 liraya çıkardılar"
Kamyon şoförleri ise duruma isyan etti. Hafriyat kamyonu şoförü Mehmet Ali Balcı, "Bu olmaz, bu kamyoncu esnafına yakışmaz. Neden bunu yapıyorlar? Bizi bıraksalar da biz serbest geçelim. Buradan çok uzak oluyor ve gidiş-geliş ücreti 150 lirayı buluyor. 2'nci köprüden ucuz oluyor, kaçak geçtiğin zamanda ceza geliyor. Cezayı 500 liraya çıkardılar. Ben geçmedim ama geçenler var" dedi.

"500 lira ceza caydırıcı olur"
Talip Çetin de, "3'üncü köprüde çok sıkıntı oluyor. Mesela gişelerde arızalar oluyor. Orada bile çok cezalar oluyor. Hatta şu anda oradan geçmiyoruz bu yolu kullanıyoruz. Şu anda çok para, 3'üncü köprü de çok pahalı. 500 lira ceza caydırıcı olur" ifadelerini kullandı. Cezanın iyi olduğunu belirten Ali Erturan ise, "Gitmesinler, ceza olarak iyi oldu ama oraların yasaklanması iyi değil. 3'üncü köprü çok pahalı hem de ücretler standart değil" diye konuştu. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!