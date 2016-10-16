İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların geçmesi yasaklanmıştı. Yasağa rağmen TIR, kamyon ve otobüs şoförleri YSS Köprüsü’nden geçişin 164 lirayı bulması ve yolun uzaması nedeniyle 92 liralık trafik cezasını göze alarak FSM Köprüsü’nden geçiyordu. Bunun üzerine yetkililer tarafından otoyola tabelalar koyulurken, köprüden kaçak geçişin cezası ise 500 liraya çıkartıldı. Cezanın yaklaşık 10 katı artırılmasının ardından otoyolda kamyon trafiğinin azaldığı, şehirlerarası bazı otobüslerin kaçak geçiş yaptıkları görüldü.

"Cezayı 500 liraya çıkardılar"

Kamyon şoförleri ise duruma isyan etti. Hafriyat kamyonu şoförü Mehmet Ali Balcı, "Bu olmaz, bu kamyoncu esnafına yakışmaz. Neden bunu yapıyorlar? Bizi bıraksalar da biz serbest geçelim. Buradan çok uzak oluyor ve gidiş-geliş ücreti 150 lirayı buluyor. 2'nci köprüden ucuz oluyor, kaçak geçtiğin zamanda ceza geliyor. Cezayı 500 liraya çıkardılar. Ben geçmedim ama geçenler var" dedi.

"500 lira ceza caydırıcı olur"

Talip Çetin de, "3'üncü köprüde çok sıkıntı oluyor. Mesela gişelerde arızalar oluyor. Orada bile çok cezalar oluyor. Hatta şu anda oradan geçmiyoruz bu yolu kullanıyoruz. Şu anda çok para, 3'üncü köprü de çok pahalı. 500 lira ceza caydırıcı olur" ifadelerini kullandı. Cezanın iyi olduğunu belirten Ali Erturan ise, "Gitmesinler, ceza olarak iyi oldu ama oraların yasaklanması iyi değil. 3'üncü köprü çok pahalı hem de ücretler standart değil" diye konuştu.

Doğan Can Cesur